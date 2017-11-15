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15 ноября 2017
14 ноября 2017
08:07  15 ноября 2017 0

Куклу Барби нарядили в хиджаб в честь американской фехтовальщицы. «Она разрушает барьеры». ФОТО

Пока доступно только два варианта мусульманской BarbieФото: сайт издания Reuters

Американская компания Mattel, выпускающая игрушки, представила свою первую модель куклы Barbie, облаченную в хиджаб. Прототипом стала американская фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад.

«Мы очень рады выразить почтение Ибтихадж Мухаммад единственной в своем роде куклой Barbie! По всему миру Ибтихадж вдохновляет женщин и девочек разрушать барьеры», — говорится в сообщении компании в Twitter. В этой же соцсети сама спортсменка делится своими впечатлениями. Она рассказала подписчикам, что очень гордится тем, что теперь девочки могут играть с Barbie, которая носит хиджаб. «Сбылась мечта детства», — написала Мухаммад на своей странице в Twitter.

Фото: сайт издания Reuters

Пока доступно только два варианта мусульманской Barbie — в традиционном черно-белом хиджабе и в костюме фехтовальщицы со шлемом и саблей. Ибтихадж Мухаммад уже поделилась фотографиями кукол на своей странице в Instagram, передает телеканал 360. Барби в хиджабе поступит в продажу в 2018 году.

Ибтихадж Мухаммад является первой американкой, которая участвовала в Олимпиаде в хиджабе. Спортсменка стала чемпионкой мира в командной сабле 2014 года и бронзовой призеркой Олимпийских игр 2016 года, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее компания Mattel начала выпускать кукол Барби в трех новых версиях: высокую, низкорослую и «фигуристую», с пышными формами. У этих кукол семь оттенков кожи, 22 различных варианта цвета глаз и 24 вида причесок.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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