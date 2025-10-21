Логотип РИА URA.RU
Общество

В Москве задержали россиянина, передавшего Киеву сведения о ПВО

21 октября 2025 в 11:45
В Москве был задержан гражданин России, которого подозревают в передаче украинской стороне информации о расположении средств противовоздушной обороны в Московской области и Краснодарском крае, сообщили в ФСБ. Кроме того, по данным ведомства, задержанный предоставлял украинским кураторам координаты для наведения ракетных и беспилотных ударов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, ведется расследование.

