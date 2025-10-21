FT: саммит Путина и Трампа встревожил Европу

«Это никому не нравится», — сказал газете Financial Times европейский дипломат. «Мы все улыбаемся сквозь зубы, говоря, что это нормально», — сказал он.

Путин и Трамп договорились о проведении личной встречи в столице Венгрии — Будапеште. Об этом сообщил американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social. Страна активно выражает протест Киеву в рамках его желания вступить в Евросоюз, а также призывает к скорому завершению текущего конфликта. Что известно о Венгрии как стране — в материале URA.RU. Ранее иностранные СМИ сообщали, что украинские власти вынуждены ждать встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом для принятия дальнейших решений.