FT: саммит Путина и Трампа встревожил Европу

Встреча Путина и Трампа должна пройти в Будапеште в ближайшее время
Выбор Будапешта площадкой для переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа встревожило европейские страны. Об этом сообщили иноСМИ.
«Это никому не нравится», — сказал газете Financial Times европейский дипломат. «Мы все улыбаемся сквозь зубы, говоря, что это нормально», — сказал он.
Путин и Трамп договорились о проведении личной встречи в столице Венгрии — Будапеште. Об этом сообщил американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social. Страна активно выражает протест Киеву в рамках его желания вступить в Евросоюз, а также призывает к скорому завершению текущего конфликта. Что известно о Венгрии как стране — в материале URA.RU. Ранее иностранные СМИ сообщали, что украинские власти вынуждены ждать встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом для принятия дальнейших решений.
