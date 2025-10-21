Отказ передавать Tomahawk - это признание, что дальнейшая эскалация приведет к тяжелым последствиям, заявил Волошин Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Решение американских властей не передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk способно замедлить эскалацию конфликта на территории страны и создать предпосылки для его перехода из активной фазы к дипломатическому урегулированию. Об этом сообщил сенатор от ДНР Александр Волошин.

По его словам, факт отказа Штатов от поставок ракет Киеву фактически свидетельствует о признании того, что дальнейшая эскалация приведет лишь к усугублению ситуации. Вашингтон в нынешних условиях заинтересован не в разжигании конфликта, а в закреплении новых реалий, которые формируются нашими военными на линии соприкосновения.

«Если усилия [президента США Дональда] Трампа увенчаются успехом и эскалация остановится, то можно ожидать, что конфликт перейдет из горячей стадии в политико-дипломатическую плоскость», — сказал Волошин. Информацию приводит ТАСС.

Сенатор отметил, что для Украины такой сценарий открывает возможность сохранить часть инфраструктуры и территорий, а для европейских государств появляется шанс избежать очередного витка энергетического и миграционного кризисов. Как отметил Александр Волошин, интересы Украины не совпадают с интересами президента страны Владимира Зеленского — он будет до последнего противодействовать прекращению боевых действий, поскольку только военное положение позволяет ему и его окружению оставаться у власти. Россия, в свою очередь, как и прежде, выступает за обеспечение стабильности и долгосрочной безопасности как собственных граждан, так и населения сопредельных государств, заключил сенатор.