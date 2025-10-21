Метеоры Ориониды будут хорошо видны на фоне новолуния
Новолуние не будет мешать наблюдению за метеоритным дождем, указано в сообщении
Фото: Создано в Midjourney
Метеоритный поток Ориониды будет хорошо виден во вторник, 21 октября. Причиной этому, в том числе, станет новолуние. Об этом сообщили в Московском планетарии.
«Условия наблюдения Орионид в 2025 году благоприятные. В 2025 году пик активности Орионид приходится как раз на ночь новолуния, которое произойдет 21 октября 2025 года», — указано в сообщении. Оно опубликовано на сайте планетария. Отмечается, что луна не сможет помешать наблюдению метеоров.
Ориониды — метеорный поток, связанный с частицами кометы Галлея, ежегодно достигает максимума в октябре. В 2025 году его пик совпадает с новолунием в ночь с 20 на 21 октября, что создает идеальные условия для наблюдений: ожидается до 20 метеоров в час, а отсутствие лунного света позволит увидеть даже самые слабые вспышки. Активность потока длится с 2 октября по 7 ноября.
