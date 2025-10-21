Метеоры Ориониды будут хорошо видны на фоне новолуния

Новолуние не будет мешать наблюдению за метеоритным дождем, указано в сообщении Фото: Создано в Midjourney

Метеоритный поток Ориониды будет хорошо виден во вторник, 21 октября. Причиной этому, в том числе, станет новолуние. Об этом сообщили в Московском планетарии.

«Условия наблюдения Орионид в 2025 году благоприятные. В 2025 году пик активности Орионид приходится как раз на ночь новолуния, которое произойдет 21 октября 2025 года», — указано в сообщении. Оно опубликовано на сайте планетария. Отмечается, что луна не сможет помешать наблюдению метеоров.