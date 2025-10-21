В РФ возбудили первое уголовное дело за незаконную передачу абонентских номеров

Подозреваемый злоумышленник задержан Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В подмосковных Химках возбудили уголовное дело за незаконную передачу абонентских номеров. Этот случай стал первым в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

1 сентября вступила в силу новая статья УК РФ — 274.4 «Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации». «Недавно по признакам предусмотренного этой статьей преступления следователем УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено первое уголовное дело», — написала Волк в своем telegram-канале.

По предварительным данным, местный житель получил от знакомого предложение по заработку: нужно было посещать офисы операторов связи и на основании поддельных доверенностей от имени разных юрлиц заключать договоры. У мошенника были инструкции о действиях в случае отказа сотрудников офисов оформлять сим-карты. Отмечается, что полученные номера отдавались третьим лицам, а за каждый договор ему обещали 9 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый задержан.

