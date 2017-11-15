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15 ноября 2017
14 ноября 2017
08:44  15 ноября 2017 0

«Иди, порви свою грудь!» Актер Дюжев обиделся на россиян и пожелал им «туфты и лабуды» вместо сериалов

Панин Алексей, Дюжев Дмитрий, панин алексей, дюжев дмитрий
Актер Дмитрий Дюжев (слева) в роли СаймонаФото: Кадр из фильма «Жмурки»

Популярный актер Дмитрий Дюжев разочаровался в российском зрителе. Об этом он заявил в интервью латвийскому телеканалу LTV. Дюжев считает, что россияне не заслуживают качественного кинематографа и самоотверженной актерской игры.

К такому выводу актер пришел после столкновения с поклонниками в реальной жизни в аэропорту. Дюжев рассказал, что стоял в очереди, где у большинства пассажиров были билеты эконом-класса. Он возмутился тем, что его не хотели пропускать к стойке даже с правом на приоритетное обслуживание. У актера на руках был билет бизнес-класса, передает «Экспресс-газета».

«Тебя люди любят, они ждут твоего выхода на экраны, иди, порви свою грудь! Сделай все, что просят от тебя люди. Погибни сейчас, но будь лучшим. Будь на высоте, не допускай фальши. И потом я оказываюсь среди этих самых зрителей — и место мое «в последнем вагоне», — цитирует актера телеканал 360.

По его словам, российский зритель заслуживает ту «лабуду, туфту, дешевые и бездарные сериалы», которые предлагают телеканалы. В заключение Дюжев усомнился в «культурности, образованности и духовности» россиян.

В этом году Дмитрий Дюжев попал в базу данных сайта «Миротворец» из-за гастролей в Крыму. Он стал 999-м российским артистом, которого занесли в список украинского ведомства.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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