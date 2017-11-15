Губернатор ХМАО готова пойти навстречу парламенту Сирии
Ханты-Мансийской автономный округ по просьбе парламента Сирии примет на бюджетное обучение в вузы молодых людей из этой арабской страны. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.
С соответствующей просьбой к Комаровой обратился депутат из Сирии Усама Мустафа. Речь шла о тысяче студентов. Комарова отметила, что их итоговое число еще нужно уточнить, но выразила готовность содействовать в этом вопросе.
«Для такого числа студентов необходимо подготовить инфраструктуру, чтобы дать им лучшие знания для вхождения в ту или иную профессию. Поэтому нужно начинать с посильного числа студентов, и мы готовы на это пойти», — сказала она на пресс-конференции, пишет ТАСС.