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08:56  15 ноября 2017 0

В Югру приедет тысяча студентов из Сирии, чтобы учиться за счет бюджета

Пресс-конференция губернатора ХМАО-Югры Комаровой Натальи. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор ХМАО готова пойти навстречу парламенту СирииФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Ханты-Мансийской автономный округ по просьбе парламента Сирии примет на бюджетное обучение в вузы молодых людей из этой арабской страны. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

С соответствующей просьбой к Комаровой обратился депутат из Сирии Усама Мустафа. Речь шла о тысяче студентов. Комарова отметила, что их итоговое число еще нужно уточнить, но выразила готовность содействовать в этом вопросе.

«Для такого числа студентов необходимо подготовить инфраструктуру, чтобы дать им лучшие знания для вхождения в ту или иную профессию. Поэтому нужно начинать с посильного числа студентов, и мы готовы на это пойти», — сказала она на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Семен Гринберг
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