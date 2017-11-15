Актер остался без паспорта
Столичные следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела о вмешательстве в личную жизнь народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Это произошло после того, как в кабинете актера в театре обнаружили подслушивающую аппаратуру.
Дело возбуждено по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений», пока оно не имеет фигурантов, пишет «Интерфакс». Ранее сыщики провели обыски в квартирах супруги Джигарханяна Виталины Цымбалюк, а также ее законного представителя Ирины Мазур.
В полицию актер подал заявление после того, как неизвестный в период с 1 по 10 октября похитил из театра его паспорт.