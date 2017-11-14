22:35 14 ноября 2017 0

Ситуация с актером пополняется новыми фактами Фото: Кадр из фильма «Город Зеро»

В столичной квартире супруги Армена Джигарханяна Виталины Цимбалюк прошли обыски, которые начались утром 14 ноября. Сотрудники правоохранительных органов искали любую информацию, касающуюся народного артиста СССР. Об этом рассказала представительница Цимбалюк Элина Мазур.

После обысков Цимбалюк намеревалась обратиться в Следственный комитет, чтобы разобраться, что стало причиной обысков в ее квартире, пишет сайт kp.ru.

Отметим, что Джигарханян и Цимбалюк до сих считаются мужем и женой, так как суд официально не оформил их развод.