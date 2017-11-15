В Кремле услышали и оценили песню про «Дядю Вову»

17:13 15 ноября 2017 0

Кадеты достучались до Кремля Фото: скрин с видео

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков представил позицию Кремля в отношении клипа на песню «Дядя Вова», которую исполнила депутат Госдумы Анна Кувычко вместе с кадетским хором. По его словам, исполнение песни стало проявлением симпатии к главе государства Владимиру Путину.

«Самые разные есть проявления симпатий и у взрослого поколения, и у старшего поколения, и у молодого поколения — самые разные способы проявления симпатий к президенту», — подчеркнул Песков. При этом сам пресс-секретарь клип не смотрел, отмечает РБК.

Ранее «URA.RU» писало о том, что клип был опубликован на странице депутата Госдумы 10 ноября, однако позже запись исчезла из ленты. Слова и музыку к песне сочинил Вячеслав Антонов. Свой клип на композицию он опубликовал еще в мае. Песня стала популярна в Волгоградской области, и после этого ее перепела депутат.

«XXI век настал,

Шар земной от войн устал,

Население шара гегемон достал.

Но если главный командир позовет в последний бой

Дядя Вова, мы с тобой!» — поется в припеве песни.