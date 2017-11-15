{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,25
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 ноября 2017
17:13  15 ноября 2017 0

В Кремле услышали и оценили песню про «Дядю Вову»

Кадеты достучались до КремляФото: скрин с видео

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков представил позицию Кремля в отношении клипа на песню «Дядя Вова», которую исполнила депутат Госдумы Анна Кувычко вместе с кадетским хором. По его словам, исполнение песни стало проявлением симпатии к главе государства Владимиру Путину.

«Самые разные есть проявления симпатий и у взрослого поколения, и у старшего поколения, и у молодого поколения — самые разные способы проявления симпатий к президенту», — подчеркнул Песков. При этом сам пресс-секретарь клип не смотрел, отмечает РБК.

Ранее «URA.RU» писало о том, что клип был опубликован на странице депутата Госдумы 10 ноября, однако позже запись исчезла из ленты. Слова и музыку к песне сочинил Вячеслав Антонов. Свой клип на композицию он опубликовал еще в мае. Песня стала популярна в Волгоградской области, и после этого ее перепела депутат.

«XXI век настал,

Шар земной от войн устал,

Население шара гегемон достал.

Но если главный командир позовет в последний бой

Дядя Вова, мы с тобой!» — поется в припеве песни.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров