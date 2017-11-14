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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
15:38  14 ноября 2017 0

«Дядя Вова, мы с тобой!» Депутат Госдумы вместе со школьниками спели о готовности идти в бой за Путина. ВИДЕО

Президенту сделали признаниеФото: скрин с видео

Депутат Госдумы Анна Кувычко выложила на своей страничке в соцсети «Facebook» ролик с песней «Дядя Вова». Посвященную президенту России композицию она исполнила вместе с учащимися кадетского класса школы №44 города Волгоград.

Народная избранница в музыкальной форме заявила о готовности идти в бой под руководством Владимира Путина. Правда, спустя короткое время ролик со страницы был удален, пишет tjournal.ru.

Приводим отрывок из композиции, посвященной российскому лидеру:

«Двадцать первый век настал, шар земной от войн устал

Населенье шара гегемон достал

В Евросоюзе мненья нет, Ближний Восток стонет от бед

За океаном лишен власти президент

Нам от северных морей, вдаль до южных рубежей

От Курильских островов, до Балтийских берегов

На земле сей был бы мир, но если главный командир

Позовет в последний бой, дядя Вова мы с тобой!»

Лев Истомин
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