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15 ноября 2017
17:25  15 ноября 2017 0

«В черном, на белое не хватило». Самбурская вышла замуж за звезду клипа Мота. ФОТО

Актриса завела семьюФото: личная страничка актрисы в соцсети «Инстаграме»

30-летняя Настасья Самбурская вышла замуж за звезду клипа Мота «На дне» Кирилла Дыцевича. Об этом она написала на своей странице в «Инстаграме».

«Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю», — написала актриса и певица. По словам Самбурской, на свадебную церемонию она пришла в черном платье, так как на белое у нее не было денег. Также пара обошлась и без традиционного букета невесты, который «мог сбить с ног работницу ЗАГСа».

Избраннику актрисы Кириллу Дыцевичу всего 24 года. Молодой человек известен тем, что стал героем клипа Мота.

За три часа пост телеведущей Сумбурской лайкнули почти 300 тысяч человек.

Лев Истомин
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