17:25 15 ноября 2017 0

Актриса завела семью Фото: личная страничка актрисы в соцсети «Инстаграме»

30-летняя Настасья Самбурская вышла замуж за звезду клипа Мота «На дне» Кирилла Дыцевича. Об этом она написала на своей странице в «Инстаграме».

«Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю», — написала актриса и певица. По словам Самбурской, на свадебную церемонию она пришла в черном платье, так как на белое у нее не было денег. Также пара обошлась и без традиционного букета невесты, который «мог сбить с ног работницу ЗАГСа».

Избраннику актрисы Кириллу Дыцевичу всего 24 года. Молодой человек известен тем, что стал героем клипа Мота.

За три часа пост телеведущей Сумбурской лайкнули почти 300 тысяч человек.