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16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
14:42  16 ноября 2017 1

В ХМАО люди месяцами не могут вступить в парламентскую партию. «Мы искали справедливости»

Съезд Справедливая Россия ХМАО, Михаил Сердюк
Лидеры «Справедливой России» в ХМАО не слышат сторонников партииФото: Артем Ковтун © URA.RU

В Югре порядка 15 человек с августа 2017 года не могут вступить в «Справедливую Россию». Об этом «URA.RU» рассказал неформальный лидер несостоявшихся эсеров Василий Кунгуров.

По словам Кунгурова, он и еще около 15 человек из Нижневартовска в августе приняли решение вступить в «Справедливую Россию». Представителя партии в городе найти им так и не удалось. «Некто Григорий Шумаков у нас, по идее, числится. Надеюсь, с ним все хорошо, но мы его не нашли. Отправили анкеты, заявления в адрес регионального отделения. Даже созвонились с человеком из Сургута, там главный офис находится. Нам пообещали, что будет личная встреча, но никого к нам не прислали, а у нас приехать возможности нет», — рассказал Василий Кунгуров.

Житель Нижневартовска отметил, что никогда не состоял в партии, а выбрал «Справедливую Россию», исходя из личных убеждений. «Эта партия нам ближе по каким-то жизненным обстоятельствам, по мировоззрению. Мы искали справедливости, а сейчас меня люди спрашивают — почему нас не берут. Люди поверили мне, поверили в политику „Справедливой России“, а в итоге ни привета ни ответа. Написали письмо Сергею Миронову от сторонников партии, может быть, в Москве что-то решат», — говорит Василий Кунгуров.

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В самой «Справедливой России» отрицают, что возникла подобная проблема. Лидер югорских эсеров Михаил Сердюк и вовсе уверен, что это чья-то провокация. «Все, кто хочет вступить в партию, могут сделать это без труда. Это опять какая-то заказуха. Врите дальше, и прошу не искажать мои слова», — заявил главный справедливоросс ХМАО Михаил Сердюк.

Как ранее сообщало «URA.RU», региональное отделение «Справедливой России» провалило выборы в 2016 году — партия потеряла место в Госдуме и сумела сохранить только один мандат в окружном парламенте. Эсеры также пережили несколько внутрипартийных расколов. Во время последнего было ликвидировано отделение партии в Югорске, а один из местных депутатов Антон Пантин даже написал открытое письмо в адрес лидера эсеров Сергея Миронова, в котором просил проверить работу руководства реготделения.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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