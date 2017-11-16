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16 ноября 2017
15 ноября 2017
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13 ноября 2017
12:15  16 ноября 2017 0

Кобылкин пообещал раздать дефицитным врачам по миллиону

Дмитрий Кобылкин рассказал о новой выплате для узких медицинских специалистовФото пресс-службы губерантора

С начала 2018 года врачам узких дефицитных специальностей городских больниц на Ямале выплатят по миллиону рублей. Единовременное пособие пообещал медработникам губернатор Дмитрий Кобылкин во время своего ежегодного доклада о положении дел в регионе.

Мера направлена на привлечение новых врачей и устранение дефицита узких специалистов.

«Я уже говорил о важности сохранения здоровья в Арктике. Это подтверждают и ученые. Много решений принято в предыдущие годы, в том числе по расширению перечня услуг высокотехнологичной помощи, оснащению учреждений современным оборудованием, привлечению специалистов», — отметил Дмитрий Кобылкин в докладе.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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