Кобылкин пообещал раздать дефицитным врачам по миллиону

Дмитрий Кобылкин рассказал о новой выплате для узких медицинских специалистов
С начала 2018 года врачам узких дефицитных специальностей городских больниц на Ямале выплатят по миллиону рублей. Единовременное пособие пообещал медработникам губернатор Дмитрий Кобылкин во время своего ежегодного доклада о положении дел в регионе.
Мера направлена на привлечение новых врачей и устранение дефицита узких специалистов.
«Я уже говорил о важности сохранения здоровья в Арктике. Это подтверждают и ученые. Много решений принято в предыдущие годы, в том числе по расширению перечня услуг высокотехнологичной помощи, оснащению учреждений современным оборудованием, привлечению специалистов», — отметил Дмитрий Кобылкин в докладе.