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Главные новости Пермского края
13:40  16 ноября 2017 0

Пермская учительница пожаловалась, что не может поесть и сходить в туалет в школе. Ее высмеяли

Открытие детской площадки на территории Храма святого великомученника Пантелеймона. Екатеринбург, учебный класс, класс, школа, начальная школа, православная школа, образование в россии, среднее образование
Пермяки в шоке от пермской учительницы, которая с ошибками пожаловалась на школуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учительница одной из пермских школ пожаловалась на то, что в учебном заведении ее «лишают возможности удовлетворить свои физиологические потребности». В частности, девушку не обслуживают в столовой, потому что сначала должны поесть дети.

«Пошла в столовую — меня отказались обслуживать. „Сейчас кушают дети… Нам и так завуч у детей высказывается, что мы вас кормим“. В итоге мне не продали еду. Что за дискриминация по возрастному признаку? Чем я хуже этих детей. Вот серьёзно. Из школы выходить нельзя во время окон, в магазин и т. д. Носить с собой еду? — у меня бесплатное питание. И нет смысла. В туалете даже нет туалетной бумаги. Какого х%я, извините. Посему я не могу покушать, сходить в туалет в школе. Я даже не могу выйти из неё чтобы это сделать?! Тут даже воду питьевую продают за 25 руб!!! Меня лишают возможности удовлетворит свои физиологические потребности (еда, сон, туалет). Идиотская система образования. я молчу про вход в школу по карточкам.», — написала в соцсетях учительница. Орфография и пунктуация автора поста сохранены.

Что преподает девушка — неизвестно, но она упомянула, что в день, когда ее отказались обслужить в столовой, ей предстояло писать пробное сочинение по литературе. Пользователи соцсетей были шокированы постом учительницы. Преимущественно тем, с какими ошибками он написан. «Надеюсь, что учитель не по русскому», — пишет в комментариях Екатерина Д. «Иди к нам на завод работать, то же самое, только сочинений писать не надо», — предлагает пользователь Дмитрий Т.

«URA.RU» обратилось в мэрию Перми с просьбой прояснить ситуацию. Пресс-служба обещала дать комментарий позже.

Анна Белкина
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