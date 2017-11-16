В Салехарде прошло отчетно-выборное собрание ямальского отделения Союза журналистов РФ. Взамен переехавшего в Тюмень Дениса Новикова, профессионалы медиасообщества избрали себе нового председателя. Им стал главный редактор главной газеты Ямала «Красный Север» Алексей Снегирев, сообщили «URA.RU» в Союзе журналистов ЯНАО.
Снегирев переехал в Ямало-Ненецкий автономный округ в 1999 году из Казахстана. Всю свою профессиональную деятельность на Ямале он провел в ГУ «Северное издательство», где занимает сейчас должность первого заместителя директора.
После избрания новым руководителем отраслевого союза Алексей Снегирев озвучил основные векторы своей деятельности на посту — обмен опытом между сотрудниками муниципальных СМИ региона, обучение молодежи и забота о ветеранах журналистики. На их поддержку он предложил направлять часть членских взносов.
«Я хочу, чтобы союз жил активно, ни одно правление, ни один председатель в Салехарде в одиночку этого не сделают. Журналисты должны почувствовать себя мощным сообществом. Ведь, по сути, наибольшая часть творческой интеллигенции на Ямале представлена именно журналистами, поэтому давайте объединимся и сделаем несколько проектов вместе», — призвал коллег к сотрудничеству Алексей Снегирев.
На собрание прибыли не все делегаты из муниципалитетов от первичных отделений. Так, председатель «Ноябрьского союза журналистов» Андрей Джус объяснил отсутствие делегации в Салехарде сложной и дорогой транспортной схемой со столицей округа и тем, что приглашение на собрание получили только за три дня. Тем не менее, Джус отметил, что они были в курсе предлагаемой кандидатуры на пост председателя регионального союза и поддержали её.