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16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
16:10  16 ноября 2017 0

У журналистов Ямала — новый лидер. Он уже придумал, как потратить взносы

Алексей Снегирев выбрал своим курсом поддержку журналистов-ветерановФото: mvk-yamal.ru

В Салехарде прошло отчетно-выборное собрание ямальского отделения Союза журналистов РФ. Взамен переехавшего в Тюмень Дениса Новикова, профессионалы медиасообщества избрали себе нового председателя. Им стал главный редактор главной газеты Ямала «Красный Север» Алексей Снегирев, сообщили «URA.RU» в Союзе журналистов ЯНАО.

Снегирев переехал в Ямало-Ненецкий автономный округ в 1999 году из Казахстана. Всю свою профессиональную деятельность на Ямале он провел в ГУ «Северное издательство», где занимает сейчас должность первого заместителя директора.

После избрания новым руководителем отраслевого союза Алексей Снегирев озвучил основные векторы своей деятельности на посту — обмен опытом между сотрудниками муниципальных СМИ региона, обучение молодежи и забота о ветеранах журналистики. На их поддержку он предложил направлять часть членских взносов.

«Я хочу, чтобы союз жил активно, ни одно правление, ни один председатель в Салехарде в одиночку этого не сделают. Журналисты должны почувствовать себя мощным сообществом. Ведь, по сути, наибольшая часть творческой интеллигенции на Ямале представлена именно журналистами, поэтому давайте объединимся и сделаем несколько проектов вместе», — призвал коллег к сотрудничеству Алексей Снегирев.

На собрание прибыли не все делегаты из муниципалитетов от первичных отделений. Так, председатель «Ноябрьского союза журналистов» Андрей Джус объяснил отсутствие делегации в Салехарде сложной и дорогой транспортной схемой со столицей округа и тем, что приглашение на собрание получили только за три дня. Тем не менее, Джус отметил, что они были в курсе предлагаемой кандидатуры на пост председателя регионального союза и поддержали её.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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