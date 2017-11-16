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Главные новости Ямала
15:08  16 ноября 2017 0

На Ямале в берлоге медведя нашли человеческие останки

Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Полицейским пришлось застрелить напавшего на них медведяФото: pixabay.com

В Тазовском районе полицейские, искавшие пропавшего человека, наткнулись на медвежью берлогу в 115 километрах от села Гыда. Животное напало на правоохранителей, и им пришлось застрелить медведя. При осмотре в берлоге были найдены фрагменты одежды и человеческие останки, — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Ямалу.

Предположительно, это останки одного из местных жителей. Двадцатипятилетний молодой человек пропал 7 ноября. Родственники опознали одежду пропавшего, найденную в берлоге.

Следственный комитет Ямала начал по данному факту проверку. Проводятся экспертизы для точного установления личности погибшего и причин его смерти.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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