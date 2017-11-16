На Ямале в берлоге медведя нашли человеческие останки

Полицейским пришлось застрелить напавшего на них медведя
В Тазовском районе полицейские, искавшие пропавшего человека, наткнулись на медвежью берлогу в 115 километрах от села Гыда. Животное напало на правоохранителей, и им пришлось застрелить медведя. При осмотре в берлоге были найдены фрагменты одежды и человеческие останки, — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Ямалу.
Предположительно, это останки одного из местных жителей. Двадцатипятилетний молодой человек пропал 7 ноября. Родственники опознали одежду пропавшего, найденную в берлоге.
Следственный комитет Ямала начал по данному факту проверку. Проводятся экспертизы для точного установления личности погибшего и причин его смерти.