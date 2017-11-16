Российский режиссер Федор Бондарчук ударил и обматерил своего 25-летнего коллегу Александра Молочникова, который снял российский фильм «Мифы». По данным СМИ, Бондарчук продюсирует картину и оказался недоволен стартом проката, который прошел 16 ноября.
Видео драки появилось в телеграм-канале «Жизнь насекомых». На записи видно, как продюсер и режиссер «Мифов» сильно ругаются в кабинете, затем Бондарчук точно бьет по лицу Молочникова. Тот хватается за лицо, и конфликт прекращается. На видео было очень много мата, поэтому звук пришлось вырезать.
Александр Молочников в интервью «Дождю» не стал комментировать случившееся. Он сказал журналисту, что у него «нормальные отношения с продюсером» и предпочитает не выносить сор из избы. «Лучше спросите у самого продюсера, почему так случилось», — сказал Молочников.
В «Мифах» рассказывается о нищем иностранце, который случайно попадает в самую гущу жизни российских знаменитостей. По ходу картины выясняется, что все представления о жизни звезд — мифы, и герой пытается помочь представителям поп-индустрии — шоуменам, актерам и продюсерам.
Видео: телеграм-канал «Жизнь насекомых».