Путин отметил, что испытание аппарата «Посейдон» прошло с огромным успехом

29 октября 2025 в 17:02
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил об огромном успехе после завершения испытаний новейшего подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, которые были проведены накануне. Об этом глава российского государства заявил во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

«При испытаниях „Посейдона“ удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат „прошел определенное количество времени“, — сказал Путин, отметив огромный успех в ходе запуска российской технологии. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в военном госпитале российский лидер отметил героизм солдат ВС РФ, которые находятся на фронте. Путин добавил, что обстановка в зоне проведения спецоперации развивается в пользу России. Кроме того, он подчеркнул, что российская армия готова временно приостановить боевые действия в районе окружения противника в зоне СВО. Это сделано в целях, чтобы допустить туда представителей СМИ, включая украинские издания, которые «бы своими глазами увидели, что там происходит».

