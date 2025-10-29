Путин заявил, что ВС РФ не против пустить СМИ в зону окружения противника

Путин также предложил допустить и украинские СМИ в зону окружения противника Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия не возражают против допуска представителей СМИ, включая украинские и зарубежные редакции, в зоны окружения противника на линии боевого соприкосновения. Об этом глава российского государства заявил во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

«ВС РФ не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника», — сказал Путин. Его слова приводит ТАСС.

Путин также добавил, что российская сторона заявила о готовности временно приостановить боевые действия в районе окружения противника. Остановка огня будет действовать как раз на период присутствия там представителей средств массовой информации.

