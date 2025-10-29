Путин заявил, что ВС РФ не против пустить СМИ в зону окружения противника
Путин также предложил допустить и украинские СМИ в зону окружения противника
Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия не возражают против допуска представителей СМИ, включая украинские и зарубежные редакции, в зоны окружения противника на линии боевого соприкосновения. Об этом глава российского государства заявил во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.
«ВС РФ не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника», — сказал Путин. Его слова приводит ТАСС.
Путин также добавил, что российская сторона заявила о готовности временно приостановить боевые действия в районе окружения противника. Остановка огня будет действовать как раз на период присутствия там представителей средств массовой информации.
Ранее в военном госпитале российский лидер отметил героизм солдат ВС РФ, которые находятся на фронте. Путин добавил, что обстановка в зоне проведения спецоперации развивается в пользу России. Глава государства также подчеркнул, что страна в настоящее время укрепляет свою безопасность в зоне СВО на долгосрочную перспективу.
