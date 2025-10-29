Путин: «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство
29 октября 2025 в 16:58
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в скором времени поступит на боевое дежурство. Этот ракетный комплекс представляет собой шахтную установку, оснащенную тяжелой многоступенчатой баллистической ракетой с жидкостным двигателем.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал