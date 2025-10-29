Путин сравнил мощность «Буревестника» с реактором атомной подлодки

«Преимущество „Буревестника“ в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки, в 1 000 раз меньше», — сказал Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. К одной из ключевых особенностей крылатой ракеты «Буревестник» относится наличие инновационного ядерного реактора. По словам президента, данный реактор запускается в течение минут и даже секунд.