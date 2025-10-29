Путин сравнил мощность «Буревестника» с реактором атомной подлодки
Одна из особенностей «Буревестника» - наличие инновационного ядерного реактора
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Ядерная силовая установка, применяемая в крылатой ракете «Буревестник», сопоставима по мощности с реактором атомной подводной лодки. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Преимущество „Буревестника“ в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки, в 1 000 раз меньше», — сказал Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. К одной из ключевых особенностей крылатой ракеты «Буревестник» относится наличие инновационного ядерного реактора. По словам президента, данный реактор запускается в течение минут и даже секунд.
Путин особо выделил достижения российских ученых и специалистов, которые смогли создать столь эффективную и компактную ядерную установку. Он заявил, что ядерные технологии, использованные в «Буревестнике», способны найти применение и в гражданском секторе. Россия планирует адаптировать эти инженерные решения для задач народного хозяйства. Особое место среди потенциальных направлений развития заняла российская лунная программа.
