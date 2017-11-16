18:26 16 ноября 2017 0

На теле убитой горожанки нашли 15 ножевых ранений Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Екатеринбурге одинокую няню Алену Крылову подозревают в убийстве из зависти матери троих детей Ирины Смолиной (имена изменены). Пока отца семейства Алексея Смолина не было дома, Крылова зарезала женщину на глазах у трехлетнего ребенка.

Крылова работала у Смолиных около года и за это время стала практически членом семьи, пишет «Комсомольская правда». Няня жила в квартире семейной пары в даже выходные. Она с 8 утра до 23 часов вечера следила за трехлетним сыном Смолиных Пашей.

Женщина всегда мечтала о собственной большой семье, но к 29 годам так и не смогла найти себе мужа. По одной из версий, в какой-то момент у нее помутился рассудок, и она стала завидовать своей работодательнице. Однажды, когда отец семейства был на работе, няня взяла нож и напала на Ирину Смолину, пишет издание.

Когда мужчина вернулся домой, он увидел свою жену в луже крови, рядом плакал Паша, а няня его обнимала. Она повернулась к Алексею Смолину, кивнула на тело и заявила: «Это я сделала». На теле убитой нашли 15 ножевых ранений.

Следователь по особо важным делам Орджоникидзевского района Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Александр Гарцев сообщил журналистам, что няню обвиняют по статье «Убийство», ей грозит 15 лет тюрьмы. «Убийство было раскрыто по горячим следам. На месте преступления изъяты вещественные доказательства. Обвиняемая уже дала признательные показания. По ходатайству следствия она взята под арест на 2 месяца», — цитирует газета правоохранителя.

У Ирины Смолиной остались еще двое детей от другого брака.