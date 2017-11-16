Прокуратура Кургана проверила соблюдение требований жилищного законодательства в деятельности ООО «Речелстрой». В итоге в одном доме подключили тепло и воду, во втором — над этим работают, сообщили в пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура города после жалоб дольщиков провела несколько совещаний с застройщиком, где были даны указания активизировать работу руководству Кургана — сити-менеджеру Андрею Потапову внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. В результате дом № 19 в 16 микрорайоне получил тепло, организована работа по решению вопроса о подключении отопления в жилом доме № 20.
Заселение граждан находится на постоянном контроле прокурора города, пояснили в ведомстве.
Владимир Путин на прошлой неделе после визита в Челябинск лично поговорил с одним из активистов о проблеме обманутых дольщиков фирмы «Речелстрой».