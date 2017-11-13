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13 ноября 2017
12:07  13 ноября 2017 1

Чтобы президент Владимир Путин позвонил челябинцам из самолета, подняли начальника полиции и ГФИ. Инсайд!

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Владимиру Путину передали номера челябинцев через ГФИ и начальника полицииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы президент РФ Владимир Путин позвонил из самолета челябинцам Василию Московцу и Елене Малининой, пришлось провести молниеносную многоходовую операцию. Как сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник в силовой структуре, служба протокола связалась с главным федеральным инспектором в регионе Артемом Пушкиным, а тот — с начальником ГУ МВД по области Андреем Сергеевым, который через подчиненных из центра «Э» (по борьбе с экстремизмом) передал номера мобильных телефонов.

Владимир Путин, напомним, поговорил с Василием Московцом о его борьбе за улучшение экологической ситуации и попросил больше не нарушать закон, а с Еленой Малининой — о проблеме обманутых дольщиков фирмы «Речелстрой».

Звонки последовали вечером 9 ноября с борта номер один, когда президент вылетал во Вьетнам на саммит АТЭС по завершению в Челябинске форума межрегионального сотрудничества Россия-Казахстан с участием своего коллеги Нурсултана Назарбаева. Глава государства, помимо официальной программы и телефонных разговоров, успел посетить новый компрессорный завод, где пообщался с рабочими.

По итогам звонка Владимира Путина, Росприроднадзор назначил в Москве совещание по экологической ситуации в Челябинске, а региональным властям поставили задачу решить проблему обманутых дольщиков в кратчайшие сроки.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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