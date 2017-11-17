{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 70,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:17  17 ноября 2017 0

ЦБ отозвал лицензию у московского банка из-за занятий теневыми валютными операциями

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
Банк России оставил без лицензии «Регионфинансбанк»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отзывы лицензий у банков
все новости сюжета

Центробанк отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Регионфинансбанк». Как сообщается на сайте регулятора, отзыв лицензии связан с проведением теневых валютно-обменных операций.

«Регионфинансбанк» лишен лицензий на осуществление банковских операций с 17 ноября, уточняет RT. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк находился на 480-м месте в банковской системе страны.

Как выяснилось, кредитная организация проводила теневые валютно-обменные операции, которые никак не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой регулятору, пишет газета «Комсомольская правда». Также ЦБ на официальном сайте сообщил о многочисленных нарушениях финучреждением требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров