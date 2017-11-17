Центробанк отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Регионфинансбанк». Как сообщается на сайте регулятора, отзыв лицензии связан с проведением теневых валютно-обменных операций.
«Регионфинансбанк» лишен лицензий на осуществление банковских операций с 17 ноября, уточняет RT. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк находился на 480-м месте в банковской системе страны.
Как выяснилось, кредитная организация проводила теневые валютно-обменные операции, которые никак не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой регулятору, пишет газета «Комсомольская правда». Также ЦБ на официальном сайте сообщил о многочисленных нарушениях финучреждением требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.