13:53 17 ноября 2017 0

У охранников появились претензии к Игорю Плаксину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприятия депутата гордумы Екатеринбурга Игоря Плаксина задолжали шесть миллионов группе частных охранных компаний. Деньги с него не удается получить даже после решения суда. Об этом «URA.RU» рассказал представитель чоповцев.

По словам директора ООО ЧОП «Ратибор-Е» Дмитрия Смирнова, представляющего также еще три компании, предприятия шесть лет оказывали охранные услуги строительным фирмам ООО «Стройуниверсал», ООО «Профтехстрой», ООО «Уктусстрой», ООО «Уралэнергостройкомплекс», входившим в структуру НП «Уралэнергостройкомплекс», возглавляемого депутатом городской думы Екатеринбурга Игорем Плаксиным. По итогам 2016 года с ними не расплатились — долг шесть миллионов. В начале 2017 года компании обратились в арбитраж, иски выиграли, но получить деньги не могут до сих пор.

«Были организованы новые фирмы с теми же названиями, и получить деньги с них невозможно. Исполнительные листы лежат, но приставы говорят, что им некогда ими заниматься. С ним самим пробовали связаться, но он с нами даже говорить не хочет», — рассказал корреспонденту «URA.RU» Дмитрий Смирнов.

Устав от юридических игр, чоповцы решили действовать иными средствами: написали письмо губернатору, в ОБЭП, планируют организовать митинг.

«Юридически с него ничего получить нельзя. Поэтому мы сейчас отправили письмо в Госдуму, депутат Иосифу Кобзону. И планируем организовать митинг — будем подавать заявку. Такие ситуации с „борзыми“ предпринимателями нельзя оставлять просто так — ведь страдают не только компании, но и охранники, не получающие зарплату, их семьи, дети», — сообщил Дмитрий Смирнов.

Комментарий депутата получить не удалось. Сам он не берет трубку, его помощница отказалась беспокоить шефа по данному вопросу.