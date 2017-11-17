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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:17  17 ноября 2017 0

Путину доложили, что Сечин не явился в суд по делу Улюкаева

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
У Владимира Путина не может быть личной позиции по делу УлюкаеваФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Глава государства Владимир Путин в курсе ситуации с неявкой главы «Роснефти» Игоря Сечина на допрос по делу экс-министра Алексея Улюкаева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он в курсе, СМИ же сообщают. Конечно, во всех дайджестах эта информация передается», — сказал Песков журналистам, отметив, что у президента не может быть личной позиции по данному вопросу, слова представителя Кремля приводит «Газета.Ru».

Ранее Игорь Сечин заявил, явится в суд для дачи показаний по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, как только удастся согласовать графики. Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, бывший адвокат Михаил Барщевский пояснил «Национальной службе новостей», что невозможность явиться в суд из-за плотного графика — обычное дело для человека уровня Сечина.

«Совершено естественно, что поход в суд свидетелем — это на целый день. Неважно, говорим ли про Сечина, про министра какого-либо… У них нет свободных дней. Даже, если человек не в командировке, у него может быть заседание, совет директоров, давно запланированное совещание», — отметил Барщевский.

В деле Улюкаева Игорь Сечин является ключевым свидетелем стороны обвинения. Бывший министр был задержан в ноябре 2016 года в момент передачи ему Сечиным, под контролем ФСБ, сумки с двумя миллионами рублей. По версии следствия, Улюкаев вымогал эту взятку у руководства «Роснефти» за выдачу министерством заключения, которое позволило компании приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев все обвинения отрицает.

Замоскворецкий суд Москвы вызвал Игоря Улюкаева по повестке в суд в третий раз — заседание назначено на 22 ноября, уточняет RT. Ранее сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин не пришёл на заседание по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, так как был в командировке.

Нина Калинина
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