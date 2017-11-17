Путину доложили, что Сечин не явился в суд по делу Улюкаева

Глава государства Владимир Путин в курсе ситуации с неявкой главы «Роснефти» Игоря Сечина на допрос по делу экс-министра Алексея Улюкаева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он в курсе, СМИ же сообщают. Конечно, во всех дайджестах эта информация передается», — сказал Песков журналистам, отметив, что у президента не может быть личной позиции по данному вопросу, слова представителя Кремля приводит «Газета.Ru».
Ранее Игорь Сечин заявил, явится в суд для дачи показаний по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, как только удастся согласовать графики. Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, бывший адвокат Михаил Барщевский пояснил «Национальной службе новостей», что невозможность явиться в суд из-за плотного графика — обычное дело для человека уровня Сечина.
«Совершено естественно, что поход в суд свидетелем — это на целый день. Неважно, говорим ли про Сечина, про министра какого-либо… У них нет свободных дней. Даже, если человек не в командировке, у него может быть заседание, совет директоров, давно запланированное совещание», — отметил Барщевский.
В деле Улюкаева Игорь Сечин является ключевым свидетелем стороны обвинения. Бывший министр был задержан в ноябре 2016 года в момент передачи ему Сечиным, под контролем ФСБ, сумки с двумя миллионами рублей. По версии следствия, Улюкаев вымогал эту взятку у руководства «Роснефти» за выдачу министерством заключения, которое позволило компании приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев все обвинения отрицает.
Замоскворецкий суд Москвы вызвал Игоря Улюкаева по повестке в суд в третий раз — заседание назначено на 22 ноября, уточняет RT. Ранее сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин не пришёл на заседание по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, так как был в командировке.