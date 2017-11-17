Ущерб от кражи кабеля составил 360 тысяч рублей
В Москве в одной из воинских частей, относящихся к ФСБ, неизвестный похитил несколько метров кабеля спецсвязи. По данным СМИ, ущерб составил 360 тысяч рублей.
Кабель похитили из телефонного колодца на улице Новочеремушкинской, пишет РБК, ссылаясь на источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.
Один из сотрудников воинской части обратился в дежурную часть, по факту кражи правоохранители завели уголовное дело. Сейчас следователи знакомятся с записями камер видеонаблюдения и проводят опрос служащих в части.