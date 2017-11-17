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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:42  17 ноября 2017 0

В Москве у ФСБ украли кабель спецсвязи

Рабочая поездка Бориса Дубровского в Трехгорный и Ашу, опасная зона, кабель
Ущерб от кражи кабеля составил 360 тысяч рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве в одной из воинских частей, относящихся к ФСБ, неизвестный похитил несколько метров кабеля спецсвязи. По данным СМИ, ущерб составил 360 тысяч рублей.

Кабель похитили из телефонного колодца на улице Новочеремушкинской, пишет РБК, ссылаясь на источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

Один из сотрудников воинской части обратился в дежурную часть, по факту кражи правоохранители завели уголовное дело. Сейчас следователи знакомятся с записями камер видеонаблюдения и проводят опрос служащих в части.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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