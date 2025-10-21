Страны Европы и Украины разрабатывают план по завершению конфликта
21 октября 2025 в 21:17
Европейские государства совместно с Украиной разрабатывают инициативу, включающую 12 пунктов, с целью прекращения вооруженного противостояния на текущих позициях сторон. Согласно данному плану урегулирования, предусматривается поэтапное ослабление санкционного давления на Россию. Об этом сообщает Блумберг.
