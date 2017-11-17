Президент России Владимир Путин пообещал расширить на миллиард рублей систему президентских грантов для талантливой молодежи. Российский лидер подчеркнул, что дополнительные средства будут поступать ежегодно.
Средства будут тратиться по двум новым направлениям, пишет ТАСС. Часть денег государство направит на поиск молодых талантов, остальное — на поддержку юных россиян с выдающимися способностями, «чтобы они могли бы совершать первые шаги, не думать о том, где им достать деньги».
«Мы сделаем это дополнение к президентским грантам ежегодно в объеме одного миллиарда рублей», — заявил Путин на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства. Его предложение вызвало аплодисменты в зале.
На заседании Путин также рассказал о необходимости создания эффективной системы поиска и поддержки талантливой молодежи в сфере культуры. Глава государства подчеркнул, что способным россиянам необходимо оказывать поддержку «на первых, порой, самых сложных этапах карьеры».
Согласно официальному сайту президента России в совещании приняли участие директор «Государственного академического Мариинского театра» Валерий Гергиев, актер Сергей Безруков, дирижер Юрий Башмет, пианист Денис Мацуев и другие деятели культуры.