Такой задумывали сцену изначально Фото: скриншот видео канала «Новости 360 Ангарск» на Youtube

В Ангарске (Иркутская область) на деньги окружного бюджета провели крайне странное благоустройство местного парка. Подрядчик должен был построить за восемь миллионов рублей красивую летнюю эстраду с местами для зрителей. Вместо этого в парке появилась небольшая сцена из металлических трубок и бетона.

Youtube-канал «Новости 360 Ангарск» показал эскиз, согласно которому в городском парке должна была появиться сцена с изящным круглым козырьком, поверх которого нависала бы конструкция в виде арки. Вокруг нарисованы ухоженные деревья и лавочки.

Спустя пять месяцев работ горожане получили новое место для отдыха, однако результат сильно отличается от эскиза. Судя по кадрам, сцена представляет собой одну большую квадратную металлоконструкцию, опоры которой подрядчик залил в бетон. Глядя на высоту крыши, неясно, сможет ли она защитить выступающих от осадков.

Площадка для зрителей тоже не поражает горожан архитектурными изысками. На огромном куске асфальта рабочие расставили по дальним углам две переносные трибуны на четыре-пять рядов. Ангарские журналисты отмечают, что «на всю красоту» власти потратили восемь миллионов рублей. А в общей сложности благоустройство парка обошлось в 14 миллионов.

Один из комментаторов на Youtube точно подобрал мем, чтобы описать свои эмоции: «Это фиаско, братан».

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