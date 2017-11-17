23:00 17 ноября 2017 0

Под водой могут находиться 44 члена экипажа Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

У берегов Аргентины пропала военная подводная лодка «Сан-Хуан», принадлежащая ВМС страны. Экипаж подлодки последний раз выходил на связь 16 ноября.

Подлодка следовала из порта Ушуай и в город Мар-дель-Плата, пишет RT. На борту находятся 44 человека. В пресс-службе Военно-морских сил Аргентины не исключают, что на судне мог произойти технический сбой. Аргентинские военные разыскивают подлодку на кораблях и самолетах в зоне ее последнего зафиксированного местонахождения.

Подводная лодка «Сан-Хуан» построена в Германии, пишет РИА «Новости». В состав ВМС Аргентины субмарина вошла в 1985 году. Судно такого типа может находиться под водой, не поднимаясь на поверхность до двух суток.