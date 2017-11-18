В Ростове-на-Дону отделение «Почты России» на протяжении 45 суток доставляло свое письмо в одно из городских изданий, расположенных всего в 850 метрах от Главпочтампа. В послании содержалось требование к СМИ опубликовать опровержение материала о плохой работе почтовиков.
В тексте письма «Почта России» требовала от журналистов убрать с сайта информацию о свалке писем, а также просила в середине октября написать опровержение, пишет republic.ru.
В итоге письмо дошло с большим опозданием. За безответственное отношение к работе руководство отделения приняло решение наказать почтальона. Женщина должна была положить письмо в почтовый ящик, однако вместо этого принесла его лично в редакцию, где почтового ящика нет.
С сотрудником провели беседу о соблюдении правил доставки писем.