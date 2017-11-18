{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 ноября 2017
13:01  18 ноября 2017 0

Километр за полтора месяца. «Почта России» побила антирекорд по доставке писем

Дубровский в Сатке. Челябинск., почта россии
Почта России всегда доставляет — но не всегда вовремяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ростове-на-Дону отделение «Почты России» на протяжении 45 суток доставляло свое письмо в одно из городских изданий, расположенных всего в 850 метрах от Главпочтампа. В послании содержалось требование к СМИ опубликовать опровержение материала о плохой работе почтовиков.

В тексте письма «Почта России» требовала от журналистов убрать с сайта информацию о свалке писем, а также просила в середине октября написать опровержение, пишет republic.ru.

В итоге письмо дошло с большим опозданием. За безответственное отношение к работе руководство отделения приняло решение наказать почтальона. Женщина должна была положить письмо в почтовый ящик, однако вместо этого принесла его лично в редакцию, где почтового ящика нет.

С сотрудником провели беседу о соблюдении правил доставки писем.

Дома находятся на одной улице
Фото: скрин сервиса «Яндекс.Карты»

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров