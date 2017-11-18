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18 ноября 2017
19:35  18 ноября 2017 0

Скончался основатель группы AC/DC

Малкольм Янг стоял у истоков легендарной австралийской рок-группыФОТО: аккаунт AC/DC в Facebook

Гитарист и один из основателей культовой рок-группы AC/DC Малькольм Янг скончался на 65-м году жизни. Печальное известие опубликовано на официальной странице коллектива в Facebook.

«С глубокой грустью AC/DC сообщает о смерти Малкольма Янга. Он был движущей силой группы с присущей ему самоотверженностью и преданностью. Как гитарист, автор песен и провидец, он был уникальным человеком», — говорится в сообщении.

Отметим, что брат Малкольма — Джордж Янг, являвшийся одним основателей AC/DC, умер 22 октября в возрасте 70 лет.

Группа AC/DC была основана братьями Янгами в ноябре 1973 года в Сиднее. Благодаря уникальной технике игры на ритм-гитаре, Малкольм Янг был включен в список величайших гитаристов всех времен.

Сергей Макеев
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