Полина Попова из Екатеринбурга прошла в финал конкурса «Мисс мира-2017»
В Китае выбрали самую красивую женщину планеты — на острове Хайнань завершился конкурс «Мисс мира-2017». Корона королевы красоты досталась жительнице Индии Мануши Чхиллар
Первой вице-мисс стала представительница Мексики Андреа Мезе, второй вице-мисс — жительница Великобритании Стефани Хилл.
Представительница России, 21-летняя Полина Попова из Екатеринбурга, обладательница титула «Мисс Россия-2017», вышла в финал конкурса и попала в десятку самых красивых женщин мира. Такой результат считается очень успешным, ведь состязаться Полине пришлось с моделями из 118 стран, отмечает Life.ru.