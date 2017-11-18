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18 ноября 2017
20:51  18 ноября 2017 0

Екатеринбурженка вошла в десятку самых красивых женщин планеты. Но корона досталась индианке. ФОТО

Пресс-конференция по конкурсу Мисс Екатеринбург-2017 за день до финального шоу, попова полина
Полина Попова из Екатеринбурга прошла в финал конкурса «Мисс мира-2017»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Китае выбрали самую красивую женщину планеты — на острове Хайнань завершился конкурс «Мисс мира-2017». Корона королевы красоты досталась жительнице Индии Мануши Чхиллар


Первой вице-мисс стала представительница Мексики Андреа Мезе, второй вице-мисс — жительница Великобритании Стефани Хилл.

Представительница России, 21-летняя Полина Попова из Екатеринбурга, обладательница титула «Мисс Россия-2017», вышла в финал конкурса и попала в десятку самых красивых женщин мира. Такой результат считается очень успешным, ведь состязаться Полине пришлось с моделями из 118 стран, отмечает Life.ru.

Наталья Володина
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