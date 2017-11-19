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19 ноября 2017
18 ноября 2017
11:30  19 ноября 2017 0

Зажигательный танец вице-премьера Дворковича второй раз покорил соцсети. ВИДЕО

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, дворкович аркадий
Высокопоставленный чиновник не всегда официален и строгФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ролик, на котором фигурирует вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, зажигательно отплясывающий под песню Александра Реввы «Как Челентано», вновь стал хитом соцсетей.

Во время одного из номеров Дворкович выходит на сцену и под громкие возгласы публики начинает танцевать. Пусть он зачастую не попадает в такт, но публика оценивает «человеческий порыв» высокопоставленного чиновника положительно.

Впрочем, некоторые уже поспешили с разоблачениями. По их мнению, запись расходится в соцсетях по второму разу и была сделана еще в июле 2017 года. Тогда, как сообщало «URA.RU», Дворкович станцевал на свадьбе хоккеиста Александра Овечкина и актрисы Настасьи Шубской в Барвихе. Восхищенные гости потребовали у исполнителя «выпить до дна», но его отстояли молодожены, напомнив, что следующий день у Дворковича рабочий.

Видео: twitter «Правдивая правда»

Алексей Шумов
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