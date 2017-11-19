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19 ноября 2017
18 ноября 2017
17 ноября 2017
16 ноября 2017
17:37  19 ноября 2017 0

Пермский актер прошел отбор на главную роль в военном блокбастере «Севастополь 1942». ВИДЕО

Артем Гукенгеймер прошел предварительный отбор в картинуФото: страница Артема Гукенгеймера во «ВКонтакте»

Теперь ему предстоит пройти в пробы в Москве, которые состоятся в ближайшие месяцы.

Житель Перми Артем Гукенгеймер прошел предварительный отбор на главную роль в масштабной картине о Великой Отечественной войне «Севастополь 1942». Выпускник Пермского института культуры стал одним из шести победителей интернет-голосования, сообщает портал Properm.

Теперь Артему предстоит пройти кинопробы. Окончательно известно, получит ли он роль, станет в январе 2018 года.

В отборочном туре участвовали более 700 человек со всей России; сейчас претендентов осталось 130.

«Севастополь 1942» — картина об обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны, где боевые действия переплетаются с сюжетными линиями о любви.

Наталья Володина
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