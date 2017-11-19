Артем Гукенгеймер прошел предварительный отбор в картину
Теперь ему предстоит пройти в пробы в Москве, которые состоятся в ближайшие месяцы.
Житель Перми Артем Гукенгеймер прошел предварительный отбор на главную роль в масштабной картине о Великой Отечественной войне «Севастополь 1942». Выпускник Пермского института культуры стал одним из шести победителей интернет-голосования, сообщает портал Properm.
Теперь Артему предстоит пройти кинопробы. Окончательно известно, получит ли он роль, станет в январе 2018 года.
В отборочном туре участвовали более 700 человек со всей России; сейчас претендентов осталось 130.
«Севастополь 1942» — картина об обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны, где боевые действия переплетаются с сюжетными линиями о любви.