Пермские слухи: депутаты обрезают видеозаписи

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее

В пермской политтусовке интенсивность обсуждения кабинетных сплетен растет с каждой неделей. Тяжело живется муниципальным депутатам — они попали под пристальный взор прокуратуры. Тем временем мэр-новичок Александр Косовских уже успел расстроить местных жителей, блогеры грустят без федеральных денег, а кофейни терпят убытки. Кроме того, в свежих «Слухах»: бывший прокурор Михаил Третьяков будет адвокатом, китайцы отбирают доходы у малого бизнеса, а в Александровске оппозиция борется с цензурой.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Вице-премьера провожают в мэры,...

Александр Борисов не останется без статусной должности, уверены в политтусовке Фото: URA.RU

Вице-премьер по развитию территорий и вопросам безопасности Александр Борисов не войдет в новое правительство региона. По слухам, ему предложили стать мэром Краснокамского округа. Экс-глава территории Игорь Быкариз лишился поста после затяжного конфликта с прокуратурой, которая добилась его отставки. У Борисова есть опыт работы мэром — он возглавлял Губаху. Потом был депутатом, потом министром, а потом вице-премьером.

«Тут сложная ситуация. Выглядит, конечно, как понижение, но Краснокамск — важная для региона территория, здесь есть чем заниматься, его навыки будут полезными», — рассуждают инсайдеры. По другой версии, Борисов может вернуться в депутаты заксобрания на выборах 2026 года.

...а его коллега рад погодным аномалиям

На дворе — декабрь, а снега в Перми совсем нет. Пока остальные пермяки грустят из-за отсутствия новогоднего пейзажа за окном, злые языки смеются, что где-то радуется ответственный за уборку улиц вице-премьер Андрей Алякринский. Они надеются, что в итоге сформируется какая-никакая экономия, которую можно будет грамотно использовать. «Ну или в крайнем случае потратить на снег в мае, как и было этой весной», — улыбаются слухачи.

Прокуратура ищет конфликт интересов у депутатов-бюджетников

Некоторые районные прокуроры, говорят инсайдеры, начали присматриваться к депутатам-бюджетникам. Директора школ, детсадов, бюджетных учреждений часто составляют костяк местных дум. В надзорном ведомстве в одном из округов края считают, что в момент принятия бюджета территории у этих людей может быть конфликт интересов. Потому что там заложены средства на ремонты соцучреждений, зарплаты. «Хочется верить, что это проявление эксцесса исполнителя в одной районной прокуратуре, а не общая задача по краю. Потому что тогда виноваты будут все», — отметил собеседник.

Бывший прокурор решил стать адвокатом

Бывший прокурор решил радикально сменить призвание Фото: URA.RU

Ходят слухи, что вышедший на пенсию экс-прокурор Краснокамска Михаил Третьяков, конфликтовавший с местным мэром-художником Игорем Быкаризом, задумался над тем, чтобы перейти «на другую сторону». Бывший обвинитель решил стать защитником и якобы то ли готовится, то ли уже сдал экзамен на адвоката. Инсайдеры говорят, что законом это не запрещено. Но выглядит курьезно. «Почти всю свою жизнь он выступал на стороне обвинения, а сейчас в том же Краснокамске решил стать защитником. Получается, будет выступать против своих бывших коллег по прокуратуре. Так, глядишь, интересы местной администрации, которую на протяжении многих лет он заваливал исками, будет представлять», — смеются слухачи.

Сотрудники пермского меда жалуются на руководство вуза

Говорят, что преподаватели пермского медуниверситета столкнулись с невозможностью профессионального роста. Вуз издает журнал, который довольно популярен в научном сообществе РФ. Но руководство вуза якобы создает препятствия для публикаций в нем. Необходимо ссылаться в публикациях на одного из проректоров ПГМУ, а у того очень узкая медицинская специальность. «Медсообщество в шоке», — жалуются слухачи.

Пермяки волнуются за судьбу ледового городка

Отсутствие снега и плюсовые температуры вызывают волнения за судьбу традиционного ледового городка. Во-первых, льда и снега нет в регионе. Реки еще не встали. Во-вторых, не растаял бы городок, когда его построят. По слухам, власти рассматривают возможность покупки льда в других регионах и надеются, что зима все-таки возьмет свое. «Без ледового городка не останемся», — утешают слухачи.

Гордость мэра Перми себя не оправдывает

Горожане пока не испытывают восторга от «гармошек» Фото: URA.RU

Пермяки в шоке от новых автобусов-гармошек, которые вышли на городские маршруты. Люди жалуются на их постоянные поломки. «Мэрия и сам Эдуард Соснин по всем соцсетям рапортуют, что Пермь в лидерах по количеству этих длинных автобусов. А толку? Практический каждый день эти гармошки ломаются. Людей высаживают, а другие ждут по полчаса на остановках», — сетуют пермяки. Многие считают, что автобусы надо вернуть производителю, как некачественный товар.

В Перми чиновники не справляются с нестационарными киосками

Злые языки судачат, что борьба с нестационарными торговыми объектами (НТО) в районах Перми ведется плохо. Незаконные киоски якобы месяцами могут находиться на одном месте, а недобросовестные предприниматели в это время — получать выручку. При этом в соцсетях районные администрации регулярно отчитываются о демонтаже тех или иных объектов, установленных незаконно. Но на сигналы жителей в местных управах почему-то реагируют вяло. «Получается, что чиновники либо ленятся выполнять свою прямую работу, либо (что более вероятно) им просто не хватает рабочих рук», — рассуждает инсайдер.

Новый глава Нытвы уже навлек на себя гнев жителей

Ходят слухи, что едва вступивший в должность главы Нытвы Александр Косовских уже вызвал гнев жителей. Поговаривают, что нытвенцы недовольны тем, как решаются вопросы благоустройства в территории. «После недавно прошедшего снегопада дороги в Нытве не чистились вообще. По словам подрядчиков, контракты на уборку снега не подписаны до сих поря», — сетуют сплетники. Правда, по словам инсайдера, большинство жителей все-таки понимают, что со времени вступления Косовских в должность прошло не так много времени и «ему нужно вникнуть во все дела».

Мэр Чусового отдохнул в резиденции миллиардера

Мэр взял передышку Фото: URA.RU

В Чусовом горожане потеряли мэра. Поговаривают, что пресс-служба чиновника публикует посты в соцсетях о работе Сергея Белова, но сам он на публичных мероприятиях появляться перестал. Сплетники судачат, будто мэру пришлось взять длинный отпуск. По городу даже поползи слухи, будто это связано с тем, что Белов решил поправить здоровье. «С конца ноября он [Белов] находится в отпуске. Говорят, что впервые такой длинный взял. Поехал отдохнуть в санаторий „Демидково“ пермского миллиардера Андрея Кузяева», — сплетничают злые языки

В Александровске оппозиция обвиняет власти в цензуре

Дума Александровского округа скрывает от жителей, происходящее на заседаниях, говорят слухачи. По их словам, видеозаписи собраний депутатов после тщательно вычищаются. «По идее должна вестись прямая трансляция заседания думы. А в итоге выходит только запись, и то через пару-тройку дней. Но самое главное — она цензурирована, из нее вырезают все неудобные для властей моменты, если они вдруг возникают», — говорят инсайдеры.

В Яйве в кино пускают по больничным правилам

Поговаривают, что в Яйве в местный социальный кинозал пускают только в бахилах. При этом на входе их не только не выдают, но и не продают. «Странная политика, конечно. Они берегут свой зал как зеницу ока, но условий не предоставляют. Приходится людям в аптеке закупаться бахилами, если они хотят попасть на фильм или другое мероприятие. А ведь работа социальных кинозалов полностью финансируется за счет государства», — рассказывают слухачи. Злые языки даже подозревают руководство зала в сговоре с аптекарями. Они отмечают, что в другие помещения ДК «Энергетик», где размещен социальный кинозал, входить можно безо всяких бахил.

Экотропы в городских лесах нарушили покой бездомных

В Перми бездомных, которые привыкли обитать в ранее пустующих городских лесах, теперь гоняет охрана экологических троп, рассказывают инсайдеры. «Люди привыкли в долинах наших рек греться у костров, спать, когда еще не сильно холодно. Теперь же кругом цивилизация… Конечно, правильно, что асоциальных элементов прогоняют оттуда. Но надо же не просто гнать их палками, а направить в социальный приют или подсказать, как добраться до палатки обогрева, которая есть в городе», — рассуждают слухачи.

Сотрудники бегут из автосалонов китайских иномарок

Желающих работать у китайских дилеров все меньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что сотрудники автосалонов, продающих китайские иномарки, массово уходят к отечественным дилерам. Якобы на старом месте работы они боятся остаться без зарплаты, так как спрос на зарубежные авто будет стремительно снижаться. «Из-за повышения тарифов на утильсбор цены на иномарки вырастут, брать их будут меньше. Вот все и бегут в отечественный автопром, чтобы не терять проценты с продаж», — рассказал инсайдер.

Китайцы кошмарят пермских бизнесменов

В селлерской тусовке стали чаще жаловаться на китайцев. Поговаривают, что зарубежные бизнесмены копируют карточки на маркетплейсах и пытаются продавать такие же товары. «Маркетплейсы блокируют одинаковые карточки и даже не разбираются, кто автор текста и фото. Пока поддержка отреагирует, проходит немало времени. Товар не продается, прибыли нет. На очередном бизнес-завтраке селлеры будут искать варианты борьбы с плагиатом», — судачат сплетники.

Блогеры страдают без федеральных заказов

Ходят слухи, что федеральные компании перестали заказывать рекламу у пермских инфлюенсеров. Компании просто используют контент, который блогеры наснимали для них в прошлом. «Инфлюенсеры не ожидали, что доход от федералов закончится так резко и неожиданно. Местные фирмы таких бюджетов не выделяют и дорогими подарками не балуют», — шепчутся слухачи.

Кофейни терпят убытки из-за ЗОЖ

Шепчутся, что пермяки стали реже брать полезные сладости в кофейнях. Заведения целыми партиями возвращают фруктовые батончики и безглютеновые десерты производителю. «Обычные печенья и пирожные пользуются большим спросом и приносят основную выручку. А новомодные торты без сахара уже никого не интересуют. То ли люди перестали худеть, то ли зимой хочется есть больше обычной выпечки», — говорят сплетники.

У пермских пенсионеров не работают социальные проездные

Говорят, что в Перми у многих пенсионеров возникли проблемы при попытке оплатить проезд в общественном транспорте социальной картой. Система якобы отказывается проводить платеж. «Валидаторы в автобусах пищат, подают сигналы, что оплата невозможна. А пенсионеры в связи с этим очень сильно нервничают — не хотят ехать бесплатно и становиться „зайцами“», — рассказали инсайдеры. И напомнили, что с августа в Пермском крае у пенсионеров появилась возможность платить за проезд не социальной картой, а банковской. «Но для этого нужно идти писать заявление, о чем многие пожилые люди, возможно, не знают. В любом случае, социальные проездные никто не отменял, так что непонятно, почему они вдруг сбоить стали», — говорят слухачи.

Продавцов пермских сетевых магазинов кошмарят хулиганы

Хулиганы провоцируют беззащитных продавцов Фото: URA.RU

Шепчутся, что пермском микрорайоне Островский орудует группа неадекватных хулиганов, донимающих продавцов и кассиров магазинов известных продуктовых сетей. «Врываются в торговые залы, кричат, требуют пропустить без очереди и сделать скидку. Есть ощущение, что они под действием каких-то веществ», — говорят очевидцы. И добавляют, что до рукоприкладства дело пока не дошло, но сотрудники магазинов всерьез опасаются за свою безопасность. «Особенно достается продавцам известной алкосети. Ребята там работают молодые и робкие, а охранников нет и вовсе — потому что администрация на них экономит», — поясняют слухачи.

Общественники вновь обратили внимание на скандальную школу

Внимание пермских общественников вновь приковано к одной скандально известной пермской школе, поговаривают инсайдеры. Ходят слухи, что в стенах учреждения образования произошло очередное ЧП, но руководство школы и городские чиновники старательно пытаются замести произошедшее «под ковер», чтобы не допустить огласки. Между тем информация уже якобы просочилась в следственные органы и полицию, проверка ведется. Пока же родители учащихся задаются вопросом: как на протяжении столь длительного времени и стольких скандалов руководству удается сохранять свой пост?

