Пермский музей связи приглашает всех желающих погрузиться в историю телефонии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермские связисты 6 декабря 2025 года отметят важный юбилей. В этот день, 130 лет назад, в городе официально открылась центральная телефонная станция. Она разместилась в здании почтово-телеграфной конторы. В честь этого события пресс-служба «Ростелекома» рассказала URA.RU несколько интересных фактов из прошлого.

«Первые телефон и коммутатор появились в 1892 году в доме губернатора. В то время в городе насчитывалось всего 50 абонентских номеров. Главным абонентом стал сам губернатор. По ведомостям 1893 года он был в лидерах по количеству звонков. Номера тогда были трехзначными и легко запоминались. К 1895 году в городе уже насчитывалось 214 обладателей телефонов», — рассказали в пресс-службе Пермского филиала «Ростелекома».

Еще один интересный факт — то время стало для связистов эпохой «барышень». Так официально называли телефонисток. Правила отбора для них были очень строгими. На службу принимали девушек и вдов от 21 до 30 лет, брали подписку о неразглашении тайны и даже о том, что они не выйдут замуж за постороннего. Все, кто хочет глубже погрузиться в историю эволюции телефонии, могут сделать это в Пермском музее истории связи. Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (342) 235 53 91.

Продолжение после рекламы