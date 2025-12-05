Краевой суд оставил замглаву Кировского района Перми в СИЗО

«Уголовное дело в отношении Дмитрия Сыпачева было возбуждено 24 ноября 2025 года. Через три дня после возбуждения дела его задержали, а 29 ноября Ленинский районный суд Перми принял решение о заключении чиновника в СИЗО», — сообщает портал «РБК-Пермь».

По данным следствия, Сыпачев причастен к мошенническим действиям, связанным с оформлением выплат гражданам, которые способствовали заключению контрактов с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции. В структуре администрации Кировского района в ведении Сыпачева вопросы организационного, кадрового и материально-технического обеспечения работы администрации. В числе обязанностей также — реализация законодательства о труде и муниципальной службе и противодействии коррупции.