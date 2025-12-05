Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Краевой суд оставил замглаву Кировского района Перми в СИЗО

Замглавы Кировского района Перми Дмитрия Кропачева оставили в СИЗО
05 декабря 2025 в 17:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Через три дня после возбуждения дела его задержали

Через три дня после возбуждения дела его задержали

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский краевой суд признал законным арест заместителя главы администрации Кировского района Перми Дмитрия Сыпачева. Он обвиняется в мошенничестве. 

«Уголовное дело в отношении Дмитрия Сыпачева было возбуждено 24 ноября 2025 года. Через три дня после возбуждения дела его задержали, а 29 ноября Ленинский районный суд Перми принял решение о заключении чиновника в СИЗО», — сообщает портал «РБК-Пермь».

По данным следствия, Сыпачев причастен к мошенническим действиям, связанным с оформлением выплат гражданам, которые способствовали заключению контрактов с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции. В структуре администрации Кировского района в ведении Сыпачева вопросы организационного, кадрового и материально-технического обеспечения работы администрации. В числе обязанностей также — реализация законодательства о труде и муниципальной службе и противодействии коррупции.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал