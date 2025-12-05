Администрация Перми банкротит бывшего арендатора Пушкинской бани

Сумма требований составляет 16 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению заявление департамента имущественных отношений администрации Перми о признании банкротом бывшего арендатора Пушкинской бани — АНО «Спортивно-оздоровительный центр „Энергия“. Согласно данным картотеки арбитражных дел, обращение департамента поступило в конце ноября и 1 декабря было принято к производству.

«24 ноября 2025 года в Арбитражный суд Пермского края от департамента имущественных отношений администрации Перми поступило заявление о признании АНО СОЦ „Энергия“ несостоятельной (банкротом) по упрощенной процедуре в отношении отсутствующего должника. Основанием для требований заявитель указал задолженность в размере 16,58 млн рублей, не погашенную более трех месяцев», — говорится в определении суда.

Одновременно истец ходатайствовал об утверждении временным управляющим организации члена СРО Союз АУ «Возрождение» Ольги Назмутдиновой. Заседание по вопросу обоснованности заявления назначено на 11 декабря.

Продолжение после рекламы

Ранее администрация Перми расторгла договор аренды из ‑за неисполнения арендатором обязательств по оплате коммунальных услуг, после чего АНО «Энергия» отказалась добровольно освободить помещения. В феврале 2023 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд вернул объект в ведение мэрии. В июле судебные приставы принудительно изъяли помещения у «Энергии», а впоследствии было объявлено о намерении передать здание в концессию.