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19 ноября 2017
Главные новости 
19:44  19 ноября 2017 0

Пользователей соцсетей напугал гриб «Пальцы дьявола». Его нашли и на Урале. ФОТО

Жуткий гриб в разные годы находили на территории Свердловской областиФОТО: aerolitopop@instagram

В социальных сетях набирает обороты обсуждение жуткого гриба Антурус Арчера, который прозвали «пальцами дьявола» за жуткий вид. Теперь российские поклонники гриба пытаются найти его на территории страны, чтобы проверить на съедобность.

Интерес к жутковатому грибу вырос после того, как обитатели Instagram начали выкладывать фото «пальцев дьявола» из разных точек планы. Многим Антурус Арчера напомнил зародышей из легендарного фильма «Чужой». Процесс роста гриба также удивительно напоминает процесс появления на свет чудовищ из картины Ридли Скотта: Сначала гриб находится в свернутом состоянии в желеобразном яйце-оболочке, а когда начинает расти, раскрывается, раскидывая «щупальца» в стороны. При этом он источает тошнотворный трупный запах, который служит для привлечения мух, распространяющих споры. После увядания «пальцы дьявола» выглядят еще страшнее — они напоминают высохшую руку мертвеца, торчащую из-под земли.

Впервые Антурус Арчера был обнаружен в 1860 году в Тасмании, после чего «пальцы дьявола» добрались до Новой Зеландии, Австралии, а позже и Западной Европы. Часть интернет-пользователей утверждает, что гриб встречался и в России — в частности, на территории Свердловской и Калужской областей.

В Сети нашлись и те, кто уже употребил жуткий гриб в пищу. Отчаянные гурманы заявляют, что «пальцы дьявола» сложно съесть из-за слизи и мерзкого привкуса, но при этом он оставляет приятное послевкусие.

Сергей Макеев
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