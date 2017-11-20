10:14 20 ноября 2017 0

Меркель обсудит срыв переговоров с президентом Германии Фото: bundesregierung.de

Свободная демократическая партия Германии в ночь на 20 ноября заявила о выходе из переговоров по формированию парламентской коалиции «Ямайка» с блоком ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель. Лидер либералов Кристиан Линднер объяснил решение отстаиванием принципов партии.

«Лучше не править, чем править неправильно», — цитирует RT сообщение Линднера в Twitter.

В переговорах также принимали участие «Зеленые». Их лидер Райнхард Бютикофер раскритиковал либералов за недоговороспособность, пишут «Ведомости». На своей странице в Twitter Бютикофер процитировал Альберта Энштейна: «Две вещи бесконечны, вселенная и человеческая глупость, но относительно вселенной уверенности нет».

В случае успеха переговоров «Ямайка» имела бы 393 из 709 мандатов в бундестаге. После отказа либералов от переговоров у участников всего 44% мандатов из 55% планируемых. Социал-демократы также не собираются вступать коалицию с ХДС/ХСС, что делает невозможным еще один вариант правительства большинства (399 кресел, или 56%), пишет телеканал 360.

Ангела Меркель пообещала сообщить президенту Германии Франку Вальтеру Штайнмайеру о срыве договоров. «Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что завтра утром я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — приводит словам Меркель «Федеральное агентство новостей»