В Зауралье предложили продавать алкоголь по 15 минут в день

Главный внештатный нарколог Курганской области Павел Подорванов считает, что в Зауралье нужно не только сократить число магазинов, где продают алкоголь, но и ограничить время продажи спиртного. В разговоре с «URA.RU» в качестве позитивного примера он привел Чеченскую республику, где алкоголь продают всего 15 минут в день.
«Абсолютно доказано: идет рост точек продаж — идет алкоголизация. У нас, я вижу, что на каждом углу открываются магазины с соответствующим названием, доступность растет. Для меня очевидный факт, что будет расти число зависимых от алкоголя», — отметил главный нарколог.
«Я считаю, разговоры по поводу того, что пойдет нелегальная продажа алкоголя, суррогатов — это от лукавого. Суррогаты будут употреблять люди зависимые, люди асоциальные. С ними бессмысленно заниматься профилактикой, их нужно лечить. Наша задача в том, чтобы не пила молодежь. Ребенок не будет пить суррогаты, они невкусные, неприятные», — приводит свои аргументы Павел Подорванов.
Также главный нарколог считает, что необходимо ужесточать законодательство на федеральном уровне. По словам Подорванова, число больных алкоголизмом в области не уменьшается. Официально алкоголиков в Зауралье насчитывается около десяти тысяч, лиц с пагубным употреблением алкоголя — порядка шести тысяч. Но это только те, кто попали в поле зрения. Вместе с тем, отметил нарколог, реальное число страдающих от алкоголизма может быть в два-три раза выше.
Тема запрета размещения алкогольных магазинов в жилых домах обсуждалась в зауральской думе. К единому мнению депутаты так и не пришли — часть из них считает, что это только подхлестнет нелегальную торговлю спиртным. А департамент экономического развития области считает, что это лишит областной бюджет поступлений. В итоге законопроект отложили.