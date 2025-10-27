Курганцы увидят фильм о великом маслоделе с локальным колоритом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Опубликован новый тизер документального фильма, который снимают в Кургане. В этом эпизоде картина раскрывает главного героя с неожиданной стороны и включает элементы хоррора. Об этом сообщает режиссер работы в социальных сетях.

«Когда-то Александр Балакшин боролся с купцами за справедливость. Но власть и золото — испытание, которое выдерживает не каждый», — анонсировал режиссер Константин Романов.

Картина «Великая Сибирская маслодельная лихорадка» рассказывает историю бизнесмена Александра Балакшина, который построил целую маслодельную империю на рубеже XIX–XX веков. Локации, актеры и реквизит в фильме полностью курганские, что придает картине особую аутентичность.

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премьера фильма запланирована на весну 2026 года.



