В Кургане обнародовали фото верблюжьих караванов XIX века Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Исторические фотографии доставки товаров на станцию Курган при помощи верблюдов в конце XIX века опубликованы в открытом доступе. Уникальные снимки предоставил исторический музей Южного Урала, поделился фотографиями telegram-канал raion_45.

«Фотографии наглядно иллюстрируют, как в условиях отсутствия железных дорог жители степных районов использовали караваны верблюдов для регулярных поставок продуктов и товаров на железнодорожные узлы, в том числе на станцию Курган», — сообщается в социальных сетях.

В архиве сохранились снимки, сделанные в период с 1892 по 1898 год. Эксперты музея пояснили, что данная логистика способствовала экономическому развитию региона и связывала отдаленные поселения. Верблюжьи обозы перевозили зерно, скот, сельскохозяйственные и промышленные товары. Фото будут использоваться в музейных экспозициях и исследованиях по истории освоения территории.

В архивах музея Южного Урала обнаружены фото верблюдов у станции Курган Фото: архив Государственного исторического музея Южного Урала