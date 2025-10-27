В архивах нашли фото верблюдов, которые доставляли товары в Курган. Фото
В Кургане обнародовали фото верблюжьих караванов XIX века
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU
Исторические фотографии доставки товаров на станцию Курган при помощи верблюдов в конце XIX века опубликованы в открытом доступе. Уникальные снимки предоставил исторический музей Южного Урала, поделился фотографиями telegram-канал raion_45.
«Фотографии наглядно иллюстрируют, как в условиях отсутствия железных дорог жители степных районов использовали караваны верблюдов для регулярных поставок продуктов и товаров на железнодорожные узлы, в том числе на станцию Курган», — сообщается в социальных сетях.
В архиве сохранились снимки, сделанные в период с 1892 по 1898 год. Эксперты музея пояснили, что данная логистика способствовала экономическому развитию региона и связывала отдаленные поселения. Верблюжьи обозы перевозили зерно, скот, сельскохозяйственные и промышленные товары. Фото будут использоваться в музейных экспозициях и исследованиях по истории освоения территории.
В архивах музея Южного Урала обнаружены фото верблюдов у станции Курган
Фото: архив Государственного исторического музея Южного Урала
Исторические фотографии доставки товаров на станцию Курган при помощи верблюжьих караванов отражают, как до появления развитого транспорта обеспечивалась связь между отдаленными поселениями и железнодорожными узлами. Лишь в 1929 году была предпринята первая попытка запустить в Кургане маршрутный автобус, а регулярное движение общественного транспорта удалось наладить только к 1946 году. Масштабное обновление автопарка в Кургане началось в 2023 году в рамках программы по повышению качества пассажирских перевозок.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!