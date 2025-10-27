Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Лучшие округа Курганской области поделили 5 миллионов рублей

Губернатор Шумков распределил 5 миллионов между самыми результативными округами
27 октября 2025 в 13:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Курганской области поощрили округа за эффективность и развитие

В Курганской области поощрили округа за эффективность и развитие

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Шесть муниципальных округов Курганской области получат гранты за достижение лучших показателей эффективности органов местного самоуправления по итогам 2024 года. Постановление о выделении средств подписал губернатор региона Вадим Шумков, сообщает правительство области.

«Гранты выделяются „в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления“. Общий объем поддержки составит 5 млн рублей», — следует из данных сайта, которые проанализировал журналист URA.RU.

Отмечается, что больше всего средств получит Юргамышский округ — 1,087 млн рублей, на втором месте — Каргапольский округ 1,079 млн рублей. Далее следуют: Далматовский округ — 782,3 тысяч рублей, Кетовский округ — 771,5 тысяч рублей, Шатровский округ — 711,1 тысяч рублей, Шумихинский округ — 568,2 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы

Финансирование направят в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Гранты станут поощрением муниципалитетам, показавшим наилучшие результаты в управлении, благоустройстве и социально-экономическом развитии.

Решение о выделении средств принято на основании мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления и заключений экспертной комиссии, которая оценивала результаты работы за 2024 год.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (2)
  • Ирина Николаевна
    27 октября 2025 13:55
    Это стимул для руководителей всех округов области. Надо работать эффективно, и будет премия в казну округа. Небольшая, но деньги в бюджете - не бывают лишними.
  • Бухгалтер
    27 октября 2025 13:52
    Неплохие и нужные деньги для окружных бюджетов. Пойдут на пользу жителей.
Добавить комментарий
Следующий материал