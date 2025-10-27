Лучшие округа Курганской области поделили 5 миллионов рублей
В Курганской области поощрили округа за эффективность и развитие
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Шесть муниципальных округов Курганской области получат гранты за достижение лучших показателей эффективности органов местного самоуправления по итогам 2024 года. Постановление о выделении средств подписал губернатор региона Вадим Шумков, сообщает правительство области.
«Гранты выделяются „в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления“. Общий объем поддержки составит 5 млн рублей», — следует из данных сайта, которые проанализировал журналист URA.RU.
Отмечается, что больше всего средств получит Юргамышский округ — 1,087 млн рублей, на втором месте — Каргапольский округ 1,079 млн рублей. Далее следуют: Далматовский округ — 782,3 тысяч рублей, Кетовский округ — 771,5 тысяч рублей, Шатровский округ — 711,1 тысяч рублей, Шумихинский округ — 568,2 тысяч рублей.
Финансирование направят в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Гранты станут поощрением муниципалитетам, показавшим наилучшие результаты в управлении, благоустройстве и социально-экономическом развитии.
Решение о выделении средств принято на основании мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления и заключений экспертной комиссии, которая оценивала результаты работы за 2024 год.
- Ирина Николаевна27 октября 2025 13:55Это стимул для руководителей всех округов области. Надо работать эффективно, и будет премия в казну округа. Небольшая, но деньги в бюджете - не бывают лишними.
- Бухгалтер27 октября 2025 13:52Неплохие и нужные деньги для окружных бюджетов. Пойдут на пользу жителей.