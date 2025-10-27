Лучшие округа Курганской области поделили 5 миллионов рублей

В Курганской области поощрили округа за эффективность и развитие Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Шесть муниципальных округов Курганской области получат гранты за достижение лучших показателей эффективности органов местного самоуправления по итогам 2024 года. Постановление о выделении средств подписал губернатор региона Вадим Шумков, сообщает правительство области.

«Гранты выделяются „в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления“. Общий объем поддержки составит 5 млн рублей», — следует из данных сайта, которые проанализировал журналист URA.RU.

Отмечается, что больше всего средств получит Юргамышский округ — 1,087 млн рублей, на втором месте — Каргапольский округ 1,079 млн рублей. Далее следуют: Далматовский округ — 782,3 тысяч рублей, Кетовский округ — 771,5 тысяч рублей, Шатровский округ — 711,1 тысяч рублей, Шумихинский округ — 568,2 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы

Финансирование направят в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Гранты станут поощрением муниципалитетам, показавшим наилучшие результаты в управлении, благоустройстве и социально-экономическом развитии.