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20 ноября 2017
12:41  20 ноября 2017 0

В США скончался самый известный серийный убийца и музыкант

Преступник скончался с тюрьме в возрасте 83 летФото: Twitter TМZ.com

В тюрьме США на 84 году жизни скончался серийный убийца Чарльз Мэнсон. О его смерти сообщила сестра актрисы Шэрон Тейт, которую члены коммуны Мэнсона зарезали в 1969 году наряду еще с четырьмя людьми.

Женщина уточнила, что Мэнсон скончался в воскресенье в 20:13 по местному времени, пишет RT. Она также рассказала, что американские тюремщики находятся в контакте с родственниками всех жертв Мэнсона.

Мэнсон является одним из самых известных серийных убийц в мире. В свое время он основал коммуну «Семья», члены которой жили на одном ранчо, занимались групповым сексом, совершали службы дьяволу и пили кровь животных. Члены секты были замешаны в ряде убийств, сообщает телеканал 360. Так, Мэнсон и сектанты в 1969 году оправились в усадьбу к музыкальному продюсеру Терри Мэлчер, который ранее отказался записывать новый альбом главаря секты убийц. Они расправились не только с хозяином усадьбы, но и четырьмя его гостями, среди которых была беременная супруга режиссера Романа Полански Шэрон Тейт.

Также Мэнсон убил своего друга Гэри Хинмена и семью Ла-Бьянка.

Как пишет информагентство Nation News, преступнику более десяти раз отказывали в досрочном освобождении, мотивируя это тем, что он по-прежнему очень опасен для общества. Недавно из тюрьмы Мэнсона в тяжелом состоянии увезли в больницу. У убийцы открылось кровотечение в кишечнике.

Нина Калинина
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